Un incidente si è verificato al campo rom di San Matteo, dove una persona è stata investita e uccisa dai rom in fuga. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per un sopralluogo. Il partito di destra ha chiesto la chiusura immediata delle baraccopoli presenti nell’area, sottolineando la necessità di intervenire per ragioni di sicurezza.

Modena, 3 marzo 2026 – “Da mesi seguiamo con attenzione la situazione del campo rom di San Matteo, per il quale stiamo portando avanti un’intensa attività su più livelli, partendo da un presupposto chiaro: trattandosi di un campo nomadi illegale è necessario procedere alla sua chiusura. Per troppo tempo si è fatto finta di non vedere, oggi questo non è più accettabile”. La considerazione è di Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, e il senatore Michele Barcaiuolo a proposito di quanto emerso dopo il tragico inseguimento di un’auto in fuga da parte dei carabinieri. I tre a bordo del veicolo sono riconducibili al campo abusivo di San Matteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolta e uccisa dai rom in fuga, sopralluogo al campo di San Matteo, Fd’I: “Chiudere le baraccopoli”

Antonietta travolta e uccisa dall’auto in fuga, lo strazio della figlia: “L’ho vista morire davanti a me”Modena, 2 marzo 2026 – Modena è sotto choc dopo quanto è accaduto sabato pomeriggio a un incrocio non lontano dal centro, dove un’Alfa 159 con a...

Una frana si è verificata oggi a Calascibetta, in provincia di Enna, bloccando la strada San Matteo a causa del crollo di un masso.

