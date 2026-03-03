In un intervento recente, il presidente di Fai ha evidenziato le principali criticità nel settore dei trasporti, tra cui la carenza di autisti specializzati, i costi elevati e la presenza di concorrenza sleale. La discussione si concentra sulle sfide legate alla sicurezza e alla formazione professionale, evidenziando le difficoltà che il comparto affronta quotidianamente.

Paolo Uggè, presidente Fai: mancanza di autisti specializzati, costi elevati e concorrenza sleale dall’Est Europa complicano la filiera; regole uguali per tutti per tutelare i conducenti e i cittadini Gli operatori della logistica terrestre e gli autotrasportatori affrontano dei problemi comuni. Uno è legato al capitale umano: mancano autisti, soprattutto specializzati, e manca la sicurezza per i conducenti. La formazione è costosa e la concorrenza dei trasportatori esteri - a partire da quelli esteuropei - si fa sempre più pressante. Intanto, l’industria deve adeguarsi alle richieste europee in materia di elettrificazione, transizione verde e digitalizzazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Trasporti, i nodi su sicurezza e formazione

Leggi anche: Ucraina, Trump: «L’accordo è vicino». Restano nodi su Donbass e sicurezza

Campania, ancora nodi da sciogliere per la formazione della giunta FicoTempo di lettura: 2 minuti Mancano poco più di 24 ore alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Campania, ma la maggioranza progressista...

This Is HUGE For SUI... Here's Why

Una raccolta di contenuti su Trasporti i nodi su sicurezza e...

Temi più discussi: Trasporto merci, lo studio di TP – Trasporti Pesanti: l’incidenza dei camion sulle emissioni; Ingegneri Firenze: Bene il ponte sull'Arno ma affrontare anche altri nodi sulla mobilità; Trasporto merci: oltre il 28% delle emissioni e fino al 25% dei chilometri a vuoto; Governance e permessi: i nodi da sciogliere sul pacchetto Reti.

Trasporti, i nodi su sicurezza e formazionePaolo Uggè, presidente Fai: mancanza di autisti, costi elevati e concorrenza sleale dall’Est Europa complicano la filiera ... ecodibergamo.it

Sciopero nazionale dei trasporti paralizza treni e autobus: orari e impattoSciopero nazionale dei trasporti: treni e autobus sospesi nelle grandi città, disagi e prime misure delle autorità ... notizie.it

Siamo entrati nell'officina dei treni trentini, dove Trentino Trasporti si prende cura dei propri mezzi. x.com

Sciopero trasporti pubblici, aerei e scuola: quali sono le giornate “nere” di marzo – Il calendario La prima grande mobilitazione è prevista per lunedì 9 - facebook.com facebook