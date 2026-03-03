Nella mattina di ieri, la Procura di Milano ha disposto il sequestro di documenti presso la sede di Atm, in seguito all'inchiesta sul deragliamento di un tram avvenuto venerdì pomeriggio in viale Vittorio Veneto. Il conducente del tram è stato iscritto nel registro degli indagati, mentre si cerca di fare chiarezza sul motivo dell’avviso inviato alla centrale.

L'accusa di disastro ferroviario. Dimesso l'uomo: "Sincope vasovagale". L'ipotesi di bloccare tutti i mezzi "Tramlink" Sono scattati nella mattina di ieri i sequestri di documenti disposti dalla Procura di Milano nella sede Atm nell'ambito dell'inchiesta sul deragliamento di un tram in viale Vittorio Veneto venerdì pomeriggio. Due persone sono morte e circa 50 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Gli agenti della polizia locale hanno eseguito su richiesta del pm Elisa Calanducci un decreto di sequestro della documentazione tecnica sul Tramlink e delle comunicazioni degli attimi del disastro tra il conducente e la centrale operativa dell'azienda dei trasporti, con le registrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tram, indagato il conducente. Giallo sull'avviso alla centrale

Indagato il conducente del tram. Nuove verifiche sull’ipotesi maloree Nicola Palma "Allo stato non è possibile escludere alcuna delle ipotesi relative alle cause dell’evento, siano essere riconducibili a possibili...

Tram deragliato a Milano, indagato il conducenteIl conducente del tram deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di disastro ferroviario...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tram indagato il conducente Giallo...

Temi più discussi: Milano, indagato il conducente del tram. Atm: 5.000 euro alle persone coinvolte; Tram deragliato a Milano, indagato l’autista per disastro ferroviario colposo; Tram deragliato a Milano, due morti e 50 feriti. Il conducente indagato per disastro ferroviario; Tram deragliato: sequestrate comunicazioni tra autista e centrale operativa, indagato il conducente.

Tram deragliato a Milano, il conducente è indagato anche per disastro ferroviario: perquisizioni nella sede AtmIl conducente del tram 9 che il 27 febbraio si è schiantato contro un palazzo in viale Vittorio Veneto a Milano è indagato anche per disastro ferroviario ... fanpage.it

Milano, il conducente del tram indagato per disastro ferroviario. Dopo lo scambio di identità, individuata la seconda vittimaIl conducente del tram del modello Tramlink 9 che, a seguito di un deragliamento, è finito contro un palazzo, venerdì scorso a Milano, provocando due vittime e una cinquantina di feriti, risulta ... ansa.it

Emergono nuovi dettagli riguardo l'incidente del tram - facebook.com facebook

Per il tram deragliato l’autista è indagato per disastro ferroviario e omicidio colposo #milano #2marzo #iltempoquotidiano x.com