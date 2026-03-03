Tram deragliato a Milano versato 1° indennizzo di € 5mila ai passeggeri Atm | Cifra sarà adeguata a seconda delle situazioni

Dopo il deragliamento del tram 9 a Milano, avvenuto recentemente e costato la vita a due persone con numerosi feriti, Atm ha versato il primo indennizzo di 5.000 euro ai passeggeri coinvolti. La cifra rappresenta un importo base che potrà essere aumentato in base alle singole situazioni. La decisione è stata comunicata dall'azienda, che si impegna a valutare eventuali ulteriori risarcimenti.

Secondo quanto dichiarato dal'Atm, l'indennizzo è una somma base che potrà essere incrementata Dopo il deragliamento del tram 9 a Milano, costato la vita a due persone e che ha provocato decine di feriti, arriva il primo passo sul fronte dei risarcimenti. ATM ha deciso di versare un indennizz.

Tram deragliato, Atm versa 5mila euro a tutte persone coinvolte nell’incidente: è il primo indennizzoA pochi giorni dalla tragedia del tram 9 deragliato in viala Vittorio Veneto a Milano, con 2 morti e 54 feriti ecco che Atm, annuncia i primi...

