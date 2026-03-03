Tragedia nell' ex Ilva dieci indagati

Nell'ex Ilva si è verificata una tragedia che ha portato alla morte di un lavoratore, deceduto dopo essere precipitato da un nastro trasportatore dell'agglomerato. Sono state iscritte nel registro degli indagati dieci persone legate alla gestione e alla sicurezza dello stabilimento. L’incidente ha suscitato attenzione sulle condizioni di lavoro e sulla responsabilità delle figure coinvolte.

Sono dieci gli indagati per la morte di Loris Costantino, il lavoratore deceduto dopo essere precipitato da un nastro trasportatore dell'agglomerato dell'ex Ilva. la svolta nell'inchiesta condotta dalla procura di Taranto è giunta con le notifiche per l'autopsia disposta dal pm marco Colascilla Narducci e affidata al professore Davide Ferorelli. Le comunicazioni giudiziarie, da collocare nell'alveo dei cosiddetti atti dovuti, riguardano sei dirigenti e manager di Acciaierie d'Italia e quattro della società dell'indotto Gea Power, della quale era dipendente lo sfortunato lavoratore. Tra gli indagati il... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tragedia nell

