Tragedia Natisone la mamma di Patrizia Cormos | Nessuno dimentichi questi ragazzi giustizia sia uguale per tutti

Durante le prossime udienze del processo sulla tragedia del Natisone, saranno ascoltati circa 50 testimoni. L’incidente avvenne il 31 maggio 2024 e causò la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar. La madre di Patrizia ha affermato che nessuno dovrebbe dimenticare quei ragazzi e ha chiesto che la giustizia sia uguale per tutti.

Sono stati ammessi circa 50 testimoni per le prossime udienze legate al processo per la tragedia del Natisone in cui, il 31 maggio del 2024, morirono Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar. La mamma di Cormos ha espresso soddisfazione per le indagini svolte dalla Procura. Mamma Patrizia merita che sia fatta giustizia. Natisone: la mamma di Patrizia, 'procura ha fatto un grandissimo lavoro'. La Procura di Udine ha fatto un grandissimo lavoro: secondo me hanno preso a cuore questa tragedia, tutto quello che è successo, quindi anche loro vogliono vederci chiaro e capire quello che non è an ... Tragedia del Natisone, al processo chiamati 50 testi. Udienza affollata, il dibattimento entrerà nel vivo in un'aula più grande e dotata di supporti multimediali per ricostruire la catena di soccorso.