Tragedia di Paolo Mendico quattro compagni di classe indagati per stalking

Quattro compagni di classe sono stati iscritti nel registro degli indagati per stalking in relazione alla morte del quattordicenne di Santi Cosma e Damiano, avvenuta l’11 settembre scorso. La tragedia ha coinvolto il ragazzo che, poche ore prima di rimettersi in viaggio verso la scuola, si è tolto la vita nella propria stanza. La vicenda giudiziaria si apre con questa nuova fase.

