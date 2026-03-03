Tragedia a Cordoba | Ferrante esprime dolore per la morte della studentessa vicinanza alla famiglia

Una tragedia si è verificata a Cordoba, dove una studentessa è deceduta in circostanze ancora da chiarire. Ferrante ha espresso il suo dolore per la perdita e ha inviato un messaggio di vicinanza alla famiglia della vittima. La comunità si sta confrontando con la dolorosa notizia e si aspetta l’esito delle indagini in corso.

La scomparsa di Emma Carratelli, studiosa dell'Università Federico II di Napoli, ha segnato un momento di grande tristezza per la comunità accademica e per coloro che l'hanno conosciuta. La giovane, che si trovava in Spagna per un programma Erasmus a Cordoba, ha lasciato un vuoto incolmabile tra familiari, amici e colleghi. Il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, ha espresso il suo profondo cordoglio per la tragedia che ha colpito la famiglia di Emma. Studentessa della Federico II muore in Erasmus a Cordoba: aveva 24 anniEmma Cerretelli, iscritta a Medicina Veterinaria all'Università Federico II di Napoli, è deceduta in Spagna durante il programma Erasmus. Muore a 24 anni in Erasmus a Cordoba: dolore alla Federico II per la scomparsa di Emma CarratelliUna grande mestizia attraversa la comunità accademica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II per la scomparsa di Emma Carratelli, 24 anni,