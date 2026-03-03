trae young espulso panchina prima del debutto con i washington wizards

Trae Young è stato espulso dalla panchina prima del suo debutto con i Washington Wizards. L’episodio ha colto di sorpresa i presenti, interrompendo la cerimonia di benvenuto attesa per il nuovo acquisto. La situazione si è verificata poco prima che Young scendesse in campo, lasciando spazio a una scena inaspettata nel contesto dell’ingresso in squadra.

Una cornice di grande attesa ha accompagnato l’ingresso di Trae Young tra i Wizards, con un episodio inaspettato a segnare l’avvio della sua avventura a Washington. Nel corso della partita persa 123-118 contro gli Houston Rockets, l’attenzione si è spostata su un gesto di protesta che ha trasformato l’evento in un momento di riflessione sulle dinamiche di campo, sui tempi di rientro e sulle scelte di gestione del minutaggio per la prima apparizione. Durante la sfida contro i Rockets, Trae Young è stato espulso dopo essersi en praticamente avvicinato al parquet e aver protestato verso un arbitro in una fase di evidente tensione tra Tari Eason e Jamir Watkins. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

