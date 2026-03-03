Tra un mese riparte il contributo d' accesso Aperto il portale per le prenotazioni

Da oggi, martedì 3 marzo, è disponibile il portale online per prenotare e pagare il contributo di accesso a Venezia. Il ticket, richiesto a determinate categorie di visitatori, si applica durante i fine settimana primaverili ed estivi, oltre ad altre date stabilite. Tra un mese il contributo d'accesso entrerà in vigore, e le persone interessate possono già effettuare le prenotazioni tramite il portale dedicato.

È attivo da oggi, martedì 3 marzo, il portale per prenotare e pagare il contributo di accesso, ovvero il "ticket" che alcune categorie di persone, nei weekend primaverili ed estivi (più altre date), sono tenute a versare per visitare il centro storico di Venezia.