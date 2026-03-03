Tra aromi e oli essenziali prende il via il laboratorio di saponi naturali

È iniziato il laboratorio di saponi naturali, un evento dedicato alla produzione artigianale di saponi utilizzando esclusivamente ingredienti naturali, aromi e oli essenziali. Durante l’attività, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere tecniche tradizionali e realizzare i propri prodotti, riscoprendo così un mestiere antico. L'iniziativa mira a promuovere la conoscenza dei metodi artigianali nel settore della cosmetica naturale.

Un'occasione per riscoprire l'antica arte del sapone artigianale, prodotto con soli ingredienti naturali. Domenica 15 marzo, dalle 15 alle 18, alla Canova di Biforcho di Rocca San Casciano si terrà un laboratorio dedicato alla saponificazione naturale, aperto a tutte le persone curiose e a chi.

