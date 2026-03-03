Kristófer, un vedovo di settant'anni che gestisce un piccolo ristorante vicino a Reykjavík, si trova a affrontare crescenti difficoltà di memoria. La sua storia si sviluppa attraverso ricordi e relazioni, mentre cerca di mantenere la quotidianità nonostante le sfide che gli si presentano. La narrazione si concentra sulle esperienze di un uomo che cerca di trovare un senso nel passato e nel presente.

Kristófer è un vedovo settantenne, proprietario di un piccolo ristorante nei pressi di Reykjavík, che inizia a essere affetto da pesanti problemi di memoria. Proprio per questo ritiene sia giunto il momento per affrontare delle questioni irrisolte legate al suo lontano passato e alla figura del suo primo grande amore. Era il 1969 quando il protagonista di Touch, giovane idealista alla London School of Economics, abbandonò gli studi per lavorare come lavapiatti al Nippon, ristorante giapponese gestito dallo chef Takahashi-san. Lì ebbe modo di conoscere Miko, la figlia del capo, con la quale scattò una sorta di reciproco colpo di fulmine, una relazione clandestina che terminò bruscamente, in circostanze mai del tutto chiarite e accettate da Kristófer, quando lei scomparve senza spiegazioni facendo ritorno in Giappone. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Touch: una storia d’amore che scava nei ricordi – Recensione

