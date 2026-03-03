Torino balla con Jason Derulo | lo show della popstar è l' evento dell' anno al One

Sabato 7 marzo, il One di Torino ospiterà Jason Derulo, cantante e artista multiplatino noto per aver dominato le classifiche internazionali negli ultimi quindici anni. L’evento, considerato il più importante dell’anno nella scena dance-pop, attirerà pubblico da diverse regioni e rappresenta un momento di rilievo per la musica dal vivo in città. La serata sarà dedicata alla performance di Derulo, protagonista di numerosi successi.

Sabato 7 marzo, Torino diventerà l'epicentro del dance-pop mondiale. Il One si prepara a ospitare Jason Derulo, l'artista multiplatino che ha dominato le classifiche globali per oltre quindici anni, trasformando ogni sua intuizione musicale in un successo planetario. Dalle hit che hanno segnato i primi anni 2000 fino ai tormentoni virali di TikTok, Derulo porta sotto la Mole uno show che promette di essere una carrellata inarrestabile di successi, energia e performance coreografiche di altissimo livello. La storia di Derulo è quella di un prodigio della musica.

jason derulo a milano: la popstar internazionale arriva venerdì 6 marzo al just meMILANO – La capitale del glamour si prepara ad accogliere uno dei nomi più altisonanti del panorama musicale globale.

