Top News Milan | le bombe di Álex Jiménez la sorpresa di Cardinale e l’intrigo di mercato

Nella giornata di martedì 3 marzo 2026, sul sito del Milan sono state pubblicate diverse notizie. Álex Jiménez ha segnato due gol importanti, mentre il presidente del club ha annunciato una sorpresa legata al mercato. Inoltre, sono state rilasciate interviste a Demetrio Albertini e altri protagonisti, rendendo questa mattina ricca di aggiornamenti e dichiarazioni ufficiali.

Ampio spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 3 marzo 2026. Ma l'afflusso di notizie non si è limitato alla sola rassegna stampa. Anche nel corso della giornata sono emerse novità interessanti sull'universo rossonero. È stata una mattinata densa di interviste, ma non soltanto. Da segnalare un grande ritorno in vista del derby e un calciomercato che inizia ad infiammarsi nonostante manchino ancora quattro mesi alla sessione estiva. PROSSIMA SCHEDA Dopo essere tornato in Italia, a Milano e a Milanello, lo scorso 21 gennaio prima e il 15-16 febbraio poi, il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, farà ritorno nel nostro Paese anche in questo mese di marzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Top News Milan: Schira e le sue bombe di mercato. Modric, che fai? Intanto Giménez …Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 9 febbraio 2026.

Top Milan News: novità sugli infortunati e le parole di Braida. Niente Australia per Milan-Como e il mercatoLe notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, giovedì 11 dicembre 2025: le parole di Braida sul Diavolo di Allegri (e...

Temi più discussi: Cremonese-Milan 0-2, Pavlovic e Leao decidono nel finale; Allegri Milan, adesso si decide tutto. Futuro? Con la società c’è sintonia; L’Inter continua la sua marcia in campionato: Genoa battuto 2-0; Allegri valuta il futuro in Rossonero e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso.

Milan, le top news di giornataMilan-Parma, probabili formazioni e ultime novità: Bartesaghi braccetto, rientrano Rabiot e Saelemaekers, coppia Leao-Pulisic davanti. L'articolo Milan, le top news di giornata proviene da IlMilanista ... msn.com

Lookman verso l'Atletico, visite mediche per Boga alla Juve e Cissé al Milan: le top news delle 13L'Atalanta si appresta a salutare Ademola Lookman. L'attaccante sembra sempre più diretto verso l'Atletico Madrid. I Colchoneros hanno avanzato l'offerta da 6,5 milioni di euro di base annua più 2 di ... tuttomercatoweb.com

Thiaw nel mirino dei top club Le news https://milanworld.net/threads/thiaw-top-club-interessati-e-il-prezzo-lievita.159076/#post-3627054 #Milan #Thiaw #Calciomercato - facebook.com facebook