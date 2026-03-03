Ti tappo la bocca per tutta la vita condannato per minacce e costretto a seguire un corso di gestione della violenza

Un uomo è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione con la pena sospesa per aver rivolto minacce ai vicini di casa, tra cui la frase:

Un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa, ma subordinata all'avvio di un percorso di gestione della violenza, con perdita di efficacia della misura del divieto di avvicinamento alle vittime, i vicini di casa.È la condanna emessa nei confronti di un 44enne albanese, difeso dall’avvocato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

