The Legend of Vox Machina | annunciata la data della quarta stagione su Prime Video

Su Prime Video è stata annunciata la data di uscita della quarta stagione di The Legend of Vox Machina, che sarà disponibile dal 3 giugno. La serie segue le avventure di un gruppo di eroi durante le loro missioni e viene trasmessa sulla piattaforma di streaming. I fan della serie potranno quindi prepararsi a seguire nuovi episodi a partire dalla data annunciata.

Il viaggio di Vox Machina riprende ufficialmente il 3 giugno. Come confermato dai canali ufficiali di Prime Video, la quarta stagione della serie animata di successo “The Legend of Vox Machina” debutterà con una strategia di rilascio ormai consolidata: tre episodi a settimana per un’immersione totale nel mondo di Exandria. Dopo la devastante caccia al Conclave Cromatico della terza stagione, che ha messo a dura prova i legami del gruppo, la quarta stagione farà un salto temporale in avanti di circa un anno. Troveremo i nostri eroi separati: ognuno impegnato in una ricerca personale fatta di amore, famiglia e nuovi scopi. Tuttavia, la pace è destinata a durare poco: un antico male rimasto a lungo sopito si risveglierà, costringendo il gruppo a riunirsi per affrontare un nemico epico. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

