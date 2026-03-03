La Universal ha annunciato che il nuovo film di Mike Flanagan, intitolato “The Exorcist”, uscirà a marzo 2027. La produzione ha subito vari ritardi, che hanno portato alla cancellazione dell’uscita prevista per quest’anno. La data definitiva è stata comunicata recentemente, segnando il ritorno della saga horror dopo alcuni anni di attesa.

La Universal ha dichiarato che l’uscita di The Exorcist, il nuovo film diretto da Mike Flanagan uscirà a marzo 2027, dopo una serie di ritardi che avrebbero annullato l’uscita a marzo di quest’anno. Ma di cosa si tratta? La pellicola basata sul film cult che ha riscritto per sempre il genere horror, L’esorcista, sarà una riscrittura a sè e vedrà una nuova protagonista, interpretata da Scarlett Jhonasson. Basterebbe pensare a queste poche premesse per capire l’impatto che avrà questo film sul pubblico, con una regia e un cast, degni di riconoscimento. L’originale L’esorcista, diretto da William Friedkin, racconta la storia di una madre (Ellen Burstyn) che ingaggia due preti cattolici per eseguire un esorcismo sulla figlia dodicenne posseduta dal demonio (Linda Blair). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Exorcist’ di Flanagan: abbiamo la data d’uscita

The Exorcist | Il nuovo film di Mike Flanagan ha una data d’uscitaUniversal Pictures e Blumhouse hanno annunciato la data di uscita di The Exorcist, il nuovo capitolo del franchise horror diretto da Mike Flanagan.

Carrie: Mike Flanagan annuncia la data d’uscita della serie tratta dal romanzo di Stephen King su Prime Video!Il re dell’horror psicologico riporta sul piccolo schermo l’opera di King: ecco quando vedremo il nuovo adattamento e perché sarà diverso dai...

Meet the New Jack Sparrow! Pirates 6 Soft Reboot Details & The Exorcist’s STACKED MCU Cast

Una raccolta di contenuti su The Exorcist

Temi più discussi: Sasha Calle si unisce al cast di L’esorcista di Mike Flanagan; 'L'esorcista': quello che c'è da sapere sul film con Scarlett Johansson; Sasha Calle Latest To Join Mike Flanagan’s ‘The Exorcist’; The Cast of Mike Flanagan’s ‘The Exorcist’ Now Includes Sasha Calle.

THE FLASH Star Sasha Calle Joins Scarlett Johansson In Mike Flanagan's THE EXORCIST RebootAs Mike Flanagan continues to assemble his cast for Universal's The Exorcist reboot, the latest addition is The Flash Sasha ... comicbookmovie.com

The Exorcist - Deceiver: Mike Flanagan in trattative per la regia del sequelDopo l'abbandono di David Gordon Green, sembrava che The Exorcist - Deceiver potesse essere cancellato, ma così non sarà, visto che potrebbe dirigerlo nientemeno che Mike Flanagan. Dopo l'inatteso ... comingsoon.it

News RaroFilm Studios The Exorcist: ultime ore di Pre-Order, ultime copie disponibili! - facebook.com facebook