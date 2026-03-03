The Cage venerdì 6 marzo la prima tappa italiana dei Cardinal Black

Venerdì 6 marzo al The Cage si è svolta la prima tappa italiana dei Cardinal Black. La band, in viaggio con un tour mondiale, ha attirato un grande pubblico che ha riempito il locale. La serata ha visto esibirsi i membri del gruppo davanti ai fan italiani, con un interesse che continua a crescere in ogni tappa.

Venerdì 6 marzo, al The Cage, prima data in Italia dei Cardinal Black, alle prese con un tour mondiale che sta raccogliendo un sold-out dopo l'altro. Si tratta del trio gallese capitanato dalla potente voce di Tom Hollister con il virtuoso chitarrista Chris Buck e il maestro del groove Adam.