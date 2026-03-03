Tetto rialzato di un metro il giudice | Demolire l' abuso edilizio di trenta anni fa

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha respinto il ricorso di un proprietario di un immobile a San Savino di Magione contro un'ordinanza di demolizione. Il Comune aveva rifiutato di annullare in autotutela l'ordine di demolizione, che prevedeva il ritiro di un tetto rialzato di un metro realizzato circa trenta anni fa. La decisione del tribunale conferma la validità dell'ordinanza comunale.

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha respinto il ricorso presentato dal proprietario di un immobile a San Savino di Magione, contro il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato l'istanza di annullamento in autotutela di un'ordinanza di demolizione e la contestuale richiesta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Milano, Finanza sequestra palazzo di lusso in zona Brera: 27 indagati. I pm: “Abuso edilizio”Milano, 11 dicembre 2025 – Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro...

Morbegno, anziana murata in casa da una scala. Il figlio: è un abuso edilizioMorbegno (Sondrio), 21 gennaio 2026 – Quella di Bianca Romegialli, 88 anni, invalida al 100% e unica residente fissa della frazione morbegnese di...

Approfondimenti e contenuti su Tetto rialzato

Temi più discussi: Auto camper 2026: i migliori modelli e i prezzi; Il tetto a vetrate colorate e la scala a chiocciola, al via i lavori per il nuovo liceo artistico supermoderno: ecco come sarà il Depero del futuro; Con una Porsche (e una tenda) in mezzo alla foresta amazzonica; L’Europa riceve una configurazione senza precedenti della Tesla Model Y con capacità ampliata per le famiglie numerose.

Sorrento, gheppio rimane incastrato su un tetto: salvato da WWF e Vigili del FuocoUn esemplare di gheppio comune (Falco tinnunculus) è stato recuperato a Sorrento, nel vicoletto della Neffola, grazie a un intervento coordinato dei volontari del WWF e dei Vigili del Fuoco. agro24.it

Gheppio bloccato sul tetto di una casa salvato da vigili del fuoco e WwfL’allarme era giunto al Wwf nella giornata di domenica da parte di un cittadino che segnalava la presenza di un gheppio (Falco tinnunculus) ... msn.com

Disponibili i kit 1:43 OM serie 50 (furgone tetto rialzato) e camion doppia cabina di nonomologati Su geminimodelcars.com... http://pitlaneitalia.com/2026/02/27/disponibili-i-kit-143-om-serie-50-furgone-tetto-rialzato-e-camion-doppia-cabina-di-nonomologati/ - facebook.com facebook

Tetto ingaggi in rialzo e rinnovi: ecco il possibile effetto della Champions League sul Milan #championsleague #milan #SempreMilan x.com