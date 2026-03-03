Terza categoria Novilara vince lo scontro diretto Monte Porzio super con la Bedosti

Nel girone A di terza categoria, Novilara ha ottenuto una vittoria nello scontro diretto, mentre Monte Porzio ha superato con la Bedosti. Nelle altre partite, Montecchio e Cesane hanno pareggiato 2-2, così come Gallo Football e Villa Palombara. Montelabbate ha battuto Valfoglia 1-0, e Piobbico 90 ha vinto 3-0 contro Torre.