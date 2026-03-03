Terza categoria Novilara vince lo scontro diretto Monte Porzio super con la Bedosti
Nel girone A di terza categoria, Novilara ha ottenuto una vittoria nello scontro diretto, mentre Monte Porzio ha superato con la Bedosti. Nelle altre partite, Montecchio e Cesane hanno pareggiato 2-2, così come Gallo Football e Villa Palombara. Montelabbate ha battuto Valfoglia 1-0, e Piobbico 90 ha vinto 3-0 contro Torre.
Girone A Academy Montecchio-Cesane 2-2; Gallo Football-Villa Palombara 2-2; Montelabbate-Valfoglia 1-0; Piobbico 90-Torre 3-0; Pol. Bottega-Pieve di Cagna 2-2; San Silvestro-GabicceGradara 2-1; Schieti-Borgo Pace 0-0; ha riposato: Furlo. Classifica: Pol. Bottega 35; Furlo, Cesane 34; Villa Palombara 32; San Silvestro 31; Pieve di Cagna 30; Piobbico 90, Schieti, Borgo Pace 27; Montelabbate 25; GabicceGradara B 23; Academy Montecchio 22; Valfoglia 20; Gallo Football 9; Torre 7. Prossimo turno: Borgo Pace-Academy Montecchio; Cesane-Pol. Bottega; Furlo-Montelabbate; GabicceGradara-Gallo Football; Torre-Schieti; Valfoglia-San Silvestro; Villa Palombar-Piobbico 90: riposa: Pieve di Cagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
