Terremoto nuova scossa con epicentro a 4 chilometri da Langhirano

Martedì 3 marzo, nel Parmense, si è registrata una nuova scossa di terremoto con epicentro a quattro chilometri da Langhirano. Questa si aggiunge a quella avvenuta alle 12.11 a Neviano degli Arduini, confermando un episodio sismico nella stessa regione. Non sono stati segnalati danni o feriti fino a questo momento. La popolazione ha avvertito una forte vibrazione durante l'evento.

Una nuova scossa di terremoto, dopo quella delle ore 12.11 a Neviano degli Arduini, si è verificata nella giornata di martedì 3 marzo nel Parmense. Il sisma, di magnitudo 2.5, è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro a 4 chilometri dal comune di Langhirano. La profondità è di 20 chilometri. Non sono segnalati danni a persone o cose. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Aeroporto, con le nuove rotte di Ryanair in arrivo anche a Parma 250mila posti aggiuntivi, 660mila passeggeri l’anno e 370 dipendenti . 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Lieve scossa di terremoto nel Parmense: epicentro a Langhirano

Leggi anche: Scossa di terremoto nel Foggiano: epicentro a pochi chilometri da Apricena

Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella: i video

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Terremoto nuova scossa con epicentro a...

Temi più discussi: Tre scosse di terremoto in quattro ore: una è stata avvertita dalla popolazione; Terremoto nei Campi flegrei: l'allarme in piena mattinata; Terremoto ai Campi Flegrei, scossa magnitudo 3.5 avvertita anche a Napoli; Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.5.

Serie di scosse di terremoto registrate in Emilia Romagna oggi, epicentri e dati IngvEcco gli epicentri e i dati dell'INGV della serie di scosse di terremoto che ha interessato l'Emilia Romagna oggi 3 marzo 2026 ... centrometeoitaliano.it

Sciame sismico in Italia dopo terremoto 3.5: 17 scosse ravvicinate fanno alzare l’allertaSciame sismico in Italia: il terremoto riaccende l’allerta tra gli esperti e conferma la necessità di monitoraggio costante del territorio. notizie.it

BOJANO. Terremoto, il Matese tra le aree d'Italia a maggiore pericolosità sismica: conferme da uno studio dell'INGV presentato oggi a Palazzo Colagrosso Guarda il servizio #matese #bojano #terremoto #ingv - facebook.com facebook

Pangea: "Migliaia di donne, bambini e bambine e famiglie che lo scorso settembre avevano perso tutto a causa del violento terremoto, adesso stanno lasciando le tende in cui avevano trovato riparo, senza una destinazione sicura, tra la fame e il freddo". x.com