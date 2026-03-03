Terni ultimo ‘check’ prima dell’inaugurazione | Il sindaco vuole mettere a disposizione quanto prima la struttura
A Terni si svolge un sopralluogo nel Campo Scuola Franco Casagrande, con l’obiettivo di preparare la riapertura. Giovedì 5 marzo alle ore 11, il vicesindaco e l’assessore ai lavori pubblici visiteranno la struttura insieme al presidente nazionale della Fidal e al commissario. Il sindaco intende mettere a disposizione quanto prima l’impianto per l’uso pubblico.
