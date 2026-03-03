Tennisti scappano dal campo a Fujairah | il match sospeso per l’allarme guerra VIDEO

Durante il turno finale delle qualificazioni dell’ATP Challenger 50 a Fujairah, alcuni tennisti sono usciti dal campo a causa di un allarme guerra. L’evento ha causato la sospensione del match, e un video mostra i giocatori che abbandonano rapidamente il terreno di gioco. L’incidente si è verificato nel contesto del torneo disputato negli Emirati Arabi Uniti.

Un episodio drammatico ha scosso il Challenger di Fujairah,(Emirati Arabi Uniti), durante il turno finale delle qualificazioni dell'ATP Challenger 50. La partita tra i tennisti Ostapenkov e Matsuoka è stata interrotta all'inizio del terzo set, quando si sono uditi allarmi in lontananza. In un clima di crescente tensione legato alla guerra in Iran, giocatori, raccattapalle.