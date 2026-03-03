Telefono android ultrasottile batte iphone air in due grandi modi

Durante il MWC 2026, TECNO ha presentato uno smartphone Android ultrasottile con design minimalista e funzionalità modulari magnetiche avanzate. Il dispositivo si distingue per la sua estrema sottigliezza e per la possibilità di personalizzarlo attraverso componenti magnetici, offrendo un’alternativa più sottile rispetto all’iPhone Air. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori per le sue caratteristiche innovative.

nell'ambito del m wc 2026, TECNO ha esposto una proposta innovativa: uno smartphone concettuale estremamente sottile che unisce design minimalista e una modularità magnetica avanzata. il progetto, al momento senza una denominazione ufficiale, offre una visione sul possibile futuro dei dispositivi mobili leggerissimi, dove la personalizzazione non compromette la leggerezza. l'idea di TECNO ruota attorno a un corpo estremamente leggero e spesso solo 4,9 millimetri, collocandosi sotto i modelli ultracompatti concorrenti come il samsung galaxy s25 edge e l'iphone air in termini di profilo. l'impatto tattile e visivo è rilevante, con una sensazione di leggerezza quasi incredibile per uno realizzato con componenti Android.