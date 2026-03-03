Telecamere o cavalli di Troia? Gli strumenti dual use che allarmano le intelligence

Le autorità hanno segnalato preoccupazioni riguardo agli strumenti dual use, cioè tecnologie che possono essere impiegate sia per scopi civili che militari o di sorveglianza. In particolare, si discute di come telecamere e dispositivi elettronici possano essere usati anche come strumenti di spionaggio o controllo da parte di enti o attori non autorizzati. La questione riguarda la vulnerabilità di queste tecnologie e i rischi associati al loro utilizzo improprio.

Più volte si è detto che, se finisce nelle mani sbagliate, la tecnologia può diventare un pericolo per la sicurezza pubblica. Adesso abbiamo anche la prova concreta, grazie alla ricostruzione del Financial Times sull’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei. Per scovarlo, sono state manomesse molte telecamere di videosorveglianza dislocate per le strade di Teheran messe dal regime per controllare la popolazione. Uno strumento di controllo che si è ritorto contro la Repubblica islamica, visto che quei dispositivi sono stati manomessi. La domanda allora sorge spontanea: cosa accadrebbe se le telecamere fossero contraffatte ancor prima di essere montate? Se lo chiede anche Martijn Rasser, vicedirettore del comparto tecnologico della Special Competitive Studies Project (SCSP). 🔗 Leggi su Formiche.net

