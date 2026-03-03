Telecamere del traffico sotto controllo ripetitori hackerati e talpe | così si pianificava da anni l'attacco a Khamenei

Il 28 febbraio 2026, negli Stati Uniti e in Israele, è stato condotto un attacco aereo su un palazzo di Teheran, causando la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, mentre si svolgeva un incontro con alti funzionari iraniani. Le autorità hanno riferito che le telecamere del traffico erano sotto controllo, mentre ripetitori sono stati hackerati e talpe coinvolte nel piano.

Iran sotto attacco, "l'obiettivo è Khamenei": tam tam da TeheranL'obiettivo dell'"attacco preventivo" all'Iran condotto da Israele e Stati Uniti è Ali Khamenei, la Guida Suprema della repubblica islamica di...

Brenta sotto controllo: due telecamere contro i reati ambientaliDue nuove telecamere di videosorveglianza sono state installate lungo il corso del fiume Brenta per contrastare il fenomeno degli abbandoni illegali...

Multe a chi passa nelle corsie bus di Torino: record per la telecamera di corso Orbassano/strada del PortoneIl record delle violazioni registrate spetta alla telecamera su corso Orbassano/strada del Portone. Attivata il 15 aprile scorso, complessivamente ha fatto 30.178 sanzioni. torinoggi.it

Telecamere traffico, Lo Russo 'in corso verifiche su norme'Sono in corso le verifiche perché le nostre telecamere di controllo del traffico siano effettivamente rispondenti alle norme. Norme che, ricordiamo, cambiano quando le telecamere sono già installate, ... ansa.it

Così è stato ucciso Khamenei: le telecamere del traffico hackerate, i telefoni «occupati», la fonte decisiva. «Teheran Non ha segreti» x.com

Il chirurgo del Monaldi è stato raggiunto dalle telecamere di Lo stato delle cose su Raitre, da cui ha cercato di scappare cadendo sulla scale di casa. Le accuse ai giornalisti e la certezza che le colpe siano tutte della collega.