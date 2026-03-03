Teheran unisce i Paesi del Golfo | Paghi il prezzo per gli attacchi

Teheran si trova al centro di una crescente tensione tra i Paesi del Golfo, dopo che i sauditi e il Qatar hanno annunciato minacce di ritorsioni in risposta agli attacchi attribuiti alla Repubblica islamica. La riunione straordinaria in videoconferenza dei sei membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha evidenziato un aumento dell’isolamento di Teheran, che si manifesta attraverso azioni politiche e dichiarazioni ufficiali.

La riunione straordinaria in videoconferenza dei sei Paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gcc) segna un passaggio politico che va ben oltre la contingenza degli ultimi attacchi. Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait hanno scelto una linea di compattezza dopo le azioni militari iraniane. Nella dichiarazione congiunta, i ministri degli Esteri hanno denunciato «gli ingenti danni provocati dai perfidi attacchi iraniani» e ribadito l’impegno ad «adottare tutte le misure necessarie per difendere sicurezza e stabilità», inclusa «la possibilità di rispondere all’aggressione». La sicurezza del Golfo, si legge nel documento, «non rappresenta soltanto una questione regionale, ma un pilastro fondamentale della stabilità economica globale». 🔗 Leggi su Laverita.info

