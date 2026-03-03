Tegola Milan Gabbia operato per un' ernia inguinale | starà fuori un mese

Il difensore del Milan è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per un'ernia inguinale. L'operazione, conclusa con successo, richiederà circa un mese di recupero prima di poter rientrare in campo. Il giocatore dovrà seguire un percorso di riabilitazione prima di tornare a disposizione della squadra.

Matteo Gabbia costretto a fermarsi. Il difensore, già out contro Parma e Cremonese, è stato operato di ernia inguinale. La scelta di intervenire chirurgicamente è stata presa a seguito di un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra. L’operazione, eseguita proprio dal dott. Schilders alla presenza del dott. Mazzoni, è perfettamente riuscita. Gabbia rientrerà domani in Italia e inizierà la fisioterapia. Il difensore tornerà a disposizione di Allegri tra un mese circa. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

