Tecnologia e centralità del paziente | congresso scientifico a Palermo

A Palermo si tiene un congresso scientifico dedicato all’uso della tecnologia in medicina e odontoiatria. Durante l'evento vengono presentate le ultime innovazioni e si discutono le applicazioni pratiche di strumenti digitali nel settore sanitario. I relatori spiegano come queste tecnologie influenzano le modalità di diagnosi, trattamento e interazione con i pazienti. L'incontro si concentra sulle tendenze attuali e sulle nuove opportunità nel campo.

Palermo, 3 marzo 2026 L'evoluzione tecnologica sta trasformando radicalmente la medicina e l’odontoiatria, modificando in modo significativo le scelte cliniche e il rapporto con il paziente. È questo il tema del XXX Congresso Scientifico COI-AIOG, che si propone di approfondire l’impatto che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

