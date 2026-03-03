Teatro Sala Molière di Pozzuoli arriva Sconosciuto In attesa di rinascita di e con Sergio Del Prete

Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli andrà in scena “Sconosciuto. In attesa di rinascita”, uno spettacolo scritto e interpretato da Sergio Del Prete. La rappresentazione fa parte della stagione teatrale 2526, intitolata “La Versatile Creazione di Dio”. L’evento si svolgerà nel corso di questa stagione e coinvolgerà il pubblico con una produzione teatrale che vede protagonista l’attore e autore.

Sabato 7, alle ore 21.00, e domenica 8 marzo, alle ore 19.00, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (Via Bognar, 21), diretto da Nando Paone, sarà di scena "Sconosciuto. In attesa di rinascita" di e con Sergio Del Prete, nella stagione 2526 dedicata a "La Versatile Creazione di Dio" (dal titolo di uno spettacolo di Cetty Sommella) per indicare tutta quella umanità messa ai margini della società. «Il protagonista è un uomo solo al centro della scena, al centro della storia, al centro del mondo – spiega Del Prete - ma non al centro di sé stesso.

