Teatro | al Faraggiana Serena Balivo porta in scena Spezzato è il cuore della bellezza

Giovedì 5 marzo alle 21, il Teatro Faraggiana ospita lo spettacolo “Spezzato è il cuore della bellezza”, scritto e portato in scena da Serena Balivo. Lo spettacolo, premiato con il riconoscimento Ubu nel 2020-21 nella categoria Nuovo testo italiano e scrittura drammaturgica, si svolge sul palco del teatro locale. L’evento si inserisce nella programmazione teatrale della stagione.

Giovedì 5 marzo, alle 21, sul palco del Teatro Faraggiana va in scena "Spezzato è il cuore della bellezza", spettacolo Premio Ubu 2020-21 nella categoria Nuovo testo italianoscrittura drammaturgica.Con Serena Balivo e Eleonora Ruzza, per la regia di Mariano Dammacco, che firma anche la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Natale a teatro: al Faraggiana in scena "Scrooge non è mai troppo tardi"

Leggi anche: Teatro, a Napoli Carmen di Marzo porta in scena “Il Cuore Inverso”

Tutti gli aggiornamenti su Faraggiana Serena Balivo

Discussioni sull' argomento Al Teatro Faraggiana l’amore tra dolore e ironia: va in scena Spezzato è il cuore della bellezza; Al Faraggiana Spezzato è il cuore della bellezza in scena giovedì 5 marzo; Spezzato è il cuore della bellezza, al Faraggiana di Novara.

Al Faraggiana l’amore si fa ferita: Spezzato è il cuore della bellezza con la Compagnia DiaghilevGiovedì 5 marzo, alle 21, il Teatro Faraggiana accoglie uno degli spettacoli più intensi e premiati della scena contemporanea: Spezzato è il cuore della bellezza, produzione della Compagnia Diaghilev ... lavocedinovara.com

SPEZZATO E' IL CUORE DELLA BELLEZZA giovedì 5 marzo - ore 21,00 uno spettacolo con Serena Balivo e con Eleonora Ruzza ideazione, drammaturgia e regia Mariano Dammacco Produzione Piccola Compagnia Dammacco / Infinito / Operaestate Festiva - facebook.com facebook