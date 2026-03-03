Taranto sciopero dopo morte operaio stabilimento ex Ilva

A Taranto, si è svolto uno sciopero dopo la morte di un operaio nello stabilimento ex Ilva. La Procura locale ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo deceduto in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno dello stabilimento. La vicenda ha portato alla mobilitazione dei lavoratori, che hanno manifestato per protestare contro l’accaduto.

La Procura di Taranto ha disposto l'autopsia sul corpo dell'operaio morto nell'incidente sul lavoro nello stabilimento ex Ilva.