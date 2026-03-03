Tangentopoli ora può finire

Tangentopoli sembra ormai prossima alla conclusione. In Italia, le toghe rosse affermano con orgoglio le loro posizioni, e nelle sentenze si trovano riferimenti a clandestini liberati, innocenti danneggiati e casi come Garlasco e Zoncheddu. I pubblici ministeri, in preda al panico, finiscono per etichettare come mafiosi coloro che sostengono il Sì, creando un quadro di tensione e controversie.

Un gesto che si erge al rango di "gesta" di chi porta le piaghe dello tsunami giudiziario che ha cambiato la storia di questo Paese Nell'Italia delle toghe rosse, che lo dicono con vanto, lo scrivono nelle sentenze di clandestini liberati, di innocenti offesi, di Garlasco e di Zoncheddu, di pm che in preda al panico finiscono per dare dei mafiosi a «quelli che il Sì», una luce si accende. In quell'Italia, alla vigilia del referendum, da Milano dove tutto ebbe inizio, qui sotto la Madunina, nella galleria Vittorio Emanuele, a pochi passi dall'ufficio di Bettino Craxi, arriva il simbolo di un'epoca finita. Il segnale che qualcosa non solo deve cambiare, e cambierà, ma forse è già cambiato, all'insaputa degli sherpa del no.