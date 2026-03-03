Supplenze 2026 gli interpelli aperti per la seconda parte dell’anno scolastico

Per l'anno scolastico 202526, sono stati aperti gli interpelli per le supplenze nella seconda parte dell’anno. La procedura, stabilita dall'OM n. 882024, sarà avviata quando le graduatorie si esauriranno e non ci saranno più candidati disponibili ad accettare incarichi di supplenza. Le commissioni procederanno a proporre le supplenze solo in quella fase.

