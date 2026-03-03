Oggi, martedì 3 marzo 2026, è in programma l’estrazione del SuperEnalotto con un montepremi di oltre 128 milioni di euro. A Milano, vengono anche estratti i numeri del Lotto e del 10eLotto. I giocatori attendono di scoprire se i numeri scelti porteranno alla vittoria, mentre le estrazioni si svolgono come ogni settimana.

Milano, 3 marzo 2026 - Riparte la caccia alla sestina vincente del Superenalotto: il montepremi in palio oggi è di 128 milioni e 700mila euro. Anche sabato 28 febbraio infatti nessun 6 né “5+1” è stato centrato. L’ultimo “6” è stato realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui in diretta dalle ore 20 l’estrazione di numeri e combinazioni vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, Articolo in aggiornamento SuperEnalotto in Lombardia e mega... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto oggi, martedì 3 marzo: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

