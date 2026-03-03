' Sulla pelle delle donne Medicina narrativa e medicina di genere nelle patologie dermatologiche' | webconference promossa dall' Asl

Un evento online organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest si concentra sulle patologie dermatologiche femminili, includendo aspetti di medicina narrativa e di genere. La conferenza fa parte dell'(H) Open Day sulla psoriasi, promosso da Fondazione Onda ETS, in collaborazione con SIDeMaST e con il patrocinio di APIAFCO. L’iniziativa mira a sensibilizzare su tematiche legate alle malattie della pelle nelle donne.

L'evento è in programma il prossimo 11 marzo nell'ambito dell’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS L’Azienda USL Toscana nord ovest aderisce all’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS in collaborazione con SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, e con il patrocinio di APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza). In oltre 90 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa saranno offerte alla popolazione iniziative dedicate a tematiche dermatologiche. L’Azienda USL Toscana nord ovest organizza in particolare per mercoledì 11 marzo 2026, dalle ore 15 alle 18. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

