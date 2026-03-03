Suicidio del 14enne in provincia di Latina indagati 4 compagni di classe

Un ragazzo di 14 anni si è tolto la vita in provincia di Latina. La procura ha aperto un'indagine e ha iscritto nel registro degli indagati quattro compagni di classe, accusati di stalking. Le autorità stanno valutando le circostanze e raccogliendo testimonianze per fare chiarezza sui fatti. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Latina, 3 marzo 2026 – Sarebbero quattro i ragazzi indagati per stalking dalla procura per i minorenni di Roma in relazione alla morte di Paolo Mendico, il quattordicenne che si tolse la vita a Santi Cosma e Damiano lo scorso mese di settembre dopo presunti episodi di bullismo, secondo quanto riporta il Messaggero. Il ragazzo riceveva spesso battute sulla sua statura, sul suo fisico esile e sui suoi capelli lunghi e biondi, tanto da essere soprannominato "Nino D'Angelo", come il famoso cantante napoletano. Sulla vicenda sono aperte due inchieste: quella appunto della procura dei minori di Roma, che sta accertando la posizione di alcuni...

Paolo Mendico, tre docenti sotto accusa dopo il suicidio - Ore 14 del 21/10/2025

