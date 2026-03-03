Su Villa Filippi troppa incertezza Montegiardino non molla

La Giunta di Montegiardino ha inviato un nuovo sollecito alle autorità competenti e al Congresso di Stato per chiedere aggiornamenti sulla vendita di Villa Filippi. La residenza, considerata di grande valore storico e identitario, rimane al centro delle preoccupazioni della comunità. La richiesta di chiarimenti è arrivata dopo un periodo di incertezza sulla questione.

La Giunta di Castello di Montegiardino ha inviato un nuovo sollecito alle segreterie di Stato competenti e al Congresso di Stato per ottenere aggiornamenti urgenti sulla vendita di Villa Filippi, storica residenza di grande valore identitario per la comunità e per l’intera Repubblica. L’iniziativa segue una precedente comunicazione rimasta senza riscontro, "un silenzio che, pur considerando gli impegni istituzionali, rischia di generare incertezza tra i cittadini". La Giunta sottolinea come l’unico organismo ad essersi espresso ufficialmente sia stata la Commissione per la Conservazione dei Monumenti. Nel maggio 2025 la Commissione aveva... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Su Villa Filippi troppa incertezza". Montegiardino non molla Troppa incertezza su futuro, si sciopera ancora alla Goldoni di MigliarinaLunedì due ore di braccia incrociate e presidio ai cancelli dell'azienda, che attende lumi sul subentro della nuova proprietà turca Sciopero di 2 ore... Scuole accorpate: "Troppa incertezza. Pronti a manifestare""Diversi genitori degli alunni mi hanno fermato nei giorni scorsi per chiedermi quale sarà l’effetto del commissariamento della Regione sulla nostra...