su raidue ci vediamo da lucio per celebrare il genio di dalla

Martedì 3 marzo, su Rai 2 in seconda serata, viene trasmesso il programma “Ci vediamo da Lucio”, condotto da Elenoire Casalegno. L’evento fa parte della quarta edizione di “Ciao – Rassegna Lucio Dalla” e si propone di celebrare il lavoro e il talento del famoso musicista. La trasmissione si inserisce in un ciclo dedicato alle forme innovative di musica e creatività.

ph. Manuela Fornaro BOLOGNA – Martedì 3 marzo va in onda su Rai 2 in seconda serata il programma tv “Ci vediamo da Lucio”, condotto da Elenoire Casalegno, nell’ambito della quarta edizione “Ciao – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività”. Il progetto che rende omaggio al grande artista bolognese e alla sua eredità culturale, celebra la scrittura musicale italiana, i suoi interpreti e i nuovi talenti attraverso un percorso che unisce racconto televisivo ed evento dal vivo, che si terrà il 4 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna (inizio ore 21 – Via dell’Indipendenza 44). A guidare il pubblico in questo percorso la direttrice di QN e de il Resto del Carlino, Agnese Pini, e del vicedirettore de il Resto del Carlino, Valerio Baroncini, insieme a Monica Peruzzi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

“Ci vediamo da Lucio” su Rai 2: in onda oggi in seconda serata con Elettra Casalegno. Il 4 marzo l’evento live a Bologna e i vincitori dei Ballerini Dalla 2026Oggi è 3 marzo e Bologna si prepara a vivere due giornate dedicate a Lucio Dalla tra televisione e palcoscenico.

Ci vediamo a Casa Dalla, dove la musica di Lucio è viva: da Corsi a Rocco Hunt, Eddie Brock e Malika Ayane, i vincitori dei ‘Ballerini’Bologna, 3 marzo – È uno spazio vivo Casa Dalla, un luogo dove la presenza tangibile della straordinaria avventura umana e artistica del cantante...

