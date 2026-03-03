Studio Camera di commercio di Firenze | Per logistica rivedere orari della ztl

La Camera di commercio di Firenze ha segnalato la necessità di rivedere gli orari della ZTL nella zona Unesco della città. Secondo uno studio recente, le criticità legate alla logistica sono evidenti e richiedono interventi specifici per migliorare il flusso di veicoli e merci. La questione riguarda direttamente aziende e attività commerciali che operano nell’area, interessate dai cambiamenti proposti.

Firenze, 3 marzo 2026 - Tra le principali criticità della logistica nell' area Unesco di Firenze figurano difficoltà di consegna nelle aree pedonali e strade 'antiche', fasce orarie di accesso in ztl poco compatibili con orari reali di ricezione degli esercenti, carenza degli stalli di caricoscarico delle merci e scarsa diffusione di servizi di ciclo logistica urbana. E' quanto emerge da uno studio di Uniontrasporti presentato dalla Camera di commercio. Tra le proposte vengono richiesti "stalli di carico e scarico dedicati e prenotabili tramite un sistema di gestione intelligente", "la revisione delle fasce orarie di accesso nella Ztl in base alle reali esigenze orarie di consegna agli esercenti", "la realizzazione di micro-hub di prossimità alla ztl".