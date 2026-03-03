Studenti minorenni veneti tornano a casa dopo giorni trascorsi negli hotel con bunker e sotto ai missili Tra loro anche cinque 16enni del Calvi

Studenti minorenni veneti sono tornati a casa dopo aver trascorso diversi giorni in hotel situati in zone di conflitto, dove si trovavano bunker e sotto la minaccia di missili. Tra questi ci sono cinque quindicenni dell’Istituto Calvi di Padova. Oggi sono attesi all’aeroporto di Milano Malpensa, mentre altri 200 studenti rimangono bloccati a Dubai.

PADOVA - L’atterraggio è previsto questo pomeriggio a Milano Malpensa per i cinque sedicenni dell’Istituto Calvi di Padova che, con gli altri 200 studenti bloccati a Dubai, decollano questa mattina dall’aeroporto di Abu Dhabi. L’ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ieri in audizione alle Camere: «Su nostra richiesta domani (oggi, ndr.) le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese». Un sospiro di sollievo per ragazzi e genitori che fino a ieri mattina pareva dovessero attendere nella capitale emiratina fino a venerdì 6 marzo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Studenti minorenni veneti tornano a casa dopo giorni trascorsi «negli hotel con bunker e sotto ai missili». Tra loro anche cinque 16enni del Calvi Veneti a Dubai e nelle aree a rischio, Stefani: “Contatti costanti con la Farnesina, monitoriamo anche tre studenti del Calvi di Padova”La Regione del Veneto è in costante contatto con la Farnesina per monitorare la situazione dei cittadini veneti presenti a Dubai e nelle aree... Leggi anche: Studenti veneti bloccati a Dubai: «Sentiamo i missili cadere». L?attesa per i rientri a casa Una selezione di notizie su Studenti minorenni Temi più discussi: Studenti minorenni veneti tornano a casa dopo giorni trascorsi negli hotel con bunker e sotto ai missili. Tra loro anche cinque 16enni...; Il ministro Tajani: Martedì 200 studenti rientrano con volo da Abu Dhabi. Tra loro anche i veneti; Italiani bloccati a Dubai, tra loro 200 studenti. La Farnesina crea la 'Task Force Golfo'; Bloccati a Dubai tra esplosioni e missili: giovani veneti sperano di tornare a casa (video). Studenti minorenni veneti bloccati a Dubai, domani il rientro a Malpensa. Tajani: «Partenza in pullman dagli alberghi alle 7 per Abu Dhabi, poi il volo speciale»PADOVA - Torneranno a casa domani gli studenti minorenni veneti bloccati a Dubai con un volo previsto in arrivo a Malpensa. La partenza in pullman dagli alberghi è fissata alle ... ilgazzettino.it Tajani: «Domani tornano a casa i 200 studenti italiani minorenni»L'annuncio del ministro degli Esteri oggi, lunedì 2 marzo. I ragazzi arriveranno con un volo speciale Abu Dhabi–Milano su richiesta della Farnesina: tra loro anche i 5 studenti padovani dell’Istituto ... padovaoggi.it Domani tornano in Italia alcuni connazionali: previsto un volo speciale Abu Dhabi–Milano per circa 200 studenti minorenni da Dubai. In Parlamento Tajani e Crosetto spiegano la crisi Iran–Golfo e avvertono: “dove non arrivano i missili” arriva l’economi - facebook.com facebook 'Su nostra richiesta domani le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese' x.com