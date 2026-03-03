Studente porta un taser a scuola nel Bolognese | intervengono i carabinieri

Un studente è stato scoperto con un taser all’interno di un istituto scolastico nel Bolognese durante l’orario delle lezioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato l’arma e gestito la situazione. La presenza dell’oggetto ha generato momenti di tensione tra studenti e personale scolastico. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’incidente.

Sequestrato uno storditore elettrico in un istituto della zona di Imola. Informata la Procura per i Minorenni di Bologna Momenti di tensione in un istituto scolastico del Bolognese, dove uno studente è stato trovato in possesso di un taser durante l'orario delle lezioni. L'intervento dei militari ha evitato conseguenze più gravi. L'episodio si è verificato nella mattinata del 3 marzo in una scuola della zona di Imola. Secondo quanto ricostruito, un insegnante ha chiamato il 112 dopo aver udito il rumore di una scarica elettrica e le risate di due ragazzi che si rincorrevano lungo il corridoio durante la ricreazione delle 11. Avvicinando uno dei due studenti, il docente ha notato che teneva in mano uno storditore elettrico, verosimilmente di tipo artigianale.