Strappa la collana a una donna e scappa ma viene bloccato da un agente e dai passanti | arrestato

Un uomo di 43 anni ha tentato di rubare una collana a una donna, ma è stato fermato da un agente e dai passanti. Dopo aver resistito all’arresto, è stato tratto in arresto per furto con strappo, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’uomo è stato poi accompagnato alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.

Un rapinatore 43enne è stato arrestato per furto con strappo, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, ma anche per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e poi è stato trasportato alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. L’uomo, dopo lo scippo, ha cercato di liberarsi di diverse bustine di hashish che aveva nelle tasche. Tutto è successo attorno alle 18 di sabato 28 febbraio. Il rapinatore, cittadino marocchino, si è avvicinato a una donna di 46 anni che camminava sul marciapiede e l’ha aggredita per strapparle la collanina che, purtroppo, solo in parte è stata recuperata perché spezzata in più parti al momento dello scippo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Strappa la collana a un giovane, rapinatore bloccato dai passanti in centro a TorinoUn 18enne di origine egiziana è stato arrestato da una pattuglia della polizia locale che stava operando in piazza Carlo Felice a Torino.

