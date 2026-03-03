Strage in famiglia mamma uccide i figli di 5 e 6 anni | Perché l’ho fatto

Una madre è stata arrestata dopo aver provocato un incendio in casa, che ha causato la morte di due bambini di 5 e 6 anni. La polizia ha trovato i corpi senza vita dei bambini nell’abitazione e ha fermato la donna, che ha confessato di aver commesso il gesto. L’indagine continua per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un incendio in un’abitazione e il ritrovamento di due bambini senza vita hanno portato all’arresto della madre, accusata di aver causato la morte dei figli di 5 e 6 anni. Le indagini hanno ricostruito una dinamica che, secondo gli inquirenti, non sarebbe riconducibile a un incidente domestico. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la donna avrebbe aggredito con un coltello il figlio di 6 anni, colpendolo al torace in modo mortale. In seguito avrebbe cosparso la casa con sostanze infiammabili e avrebbe innescato il rogo utilizzando un sistema artigianale composto da liquido per accendini e benzina. Le fiamme, sviluppatesi in tre punti diversi dell’abitazione, avrebbero impedito al secondo bambino, Tristan, 5 anni, di mettersi in salvo: il minore sarebbe deceduto per inalazione di fumo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Mamma uccide i figli di 5 e 6 anni: “Perché l’ho fatto”All’apparenza poteva sembrare l’ennesima tragedia domestica consumata tra le mura di una casa di famiglia.

