Strage di via Collatina si aggrava la posizione dei tre fuggitivi | rischiano 20 anni di carcere

La procura di Roma ha confermato che i tre fuggitivi coinvolti nella strage di via Collatina rischiano ora fino a 20 anni di carcere. La vicenda riguarda la morte di Patrizia Capraro, del marito Giovanni Battista Ardovini e del figlio Alessio Ardovini, deceduti in un incidente stradale. Secondo la pm Giulia Guccione, l’episodio non può essere qualificato come omicidio stradale, ma come omicidio con altre aggravanti.

Danilo Ardovini, l'unico superstite della famiglia, ha chiesto massimo rispetto per la propria privacy. La pm Guccione chiede l'imputazione di omicidio con dolo eventuale In sostanza i tre Ramiro Julian Romero, ventiquattrenne nato in Argentina e al volante dell'auto e passeggeri Marcelo Ignacio Vasquez Ancacura, originario del Cile di 28 anni e Alver Suniga, cubano di 32 anni, rischiano un minimo di 21 anni di carcere. Una pena che, chiaramente, varierà a seconda delle posizioni. Ramiro Julian Romero, infatti, era al volante della Toyota Yaris in fuga e ha precedenti per maltrattamenti e furto in abitazione. Gli altri due, invece, prima della tragedia di domenica notte erano formalmente incensurati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Strage di Crans-Montana, Jessica Moretti non avrebbe dato l'allarme e sarebbe fuggita: si aggrava la posizione della proprietaria di Le ConstellationJessica Maric, moglie di Jacques Moretti, non è più agli arresti domiciliari con braccialetto elettronica.

Il bimbo di Napoli è morto, si aggrava la posizione dei 6 indagatiTempo di lettura: < 1 minutoCon il decesso del piccolo Domenico, avvenuto, come riferisce l’ospedale Monaldi “a seguito di un irreversibile...

Roma – Fuga folle dalla polizia, schianto frontale e strage: padre, madre e figlio muoiono sull’asfaltoTragedia nella capitale nella serata di domenica quando un'intera famiglia è stata distrutta da un gruppo di ladri Roma – Un inseguimento iniziato per un co ... etrurianews.it

Famiglia uccisa sulla Collatina a Roma, chi sono le vittime: l'infermiere, l'eroina del Covid e il dipendente di McDonald'sLe tre vittime dell'incidente stradale di stanotte in via Collatina risiedevano nella zona di Casetta Mistica e tornavano insieme a casa. Si trovavano sulla Fiat Punto colpita in pieno dai malviventi ... roma.corriere.it

