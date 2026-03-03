Strade e incroci più sicuri | 8 interventi di riqualificazione a Torino investiti 2,69milioni di euro

Otto incroci di Torino saranno oggetto di interventi di riqualificazione nei prossimi mesi, con un investimento totale di 2,69 milioni di euro. La Giunta Comunale ha approvato il progetto martedì 3 marzo, su proposta dell’assessora ai lavori pubblici. Gli interventi mirano a migliorare la sicurezza di carreggiate, marciapiedi e attraversamenti pedonali, coinvolgendo diverse zone della città.

Partiranno nei prossimi mesi nuovi interventi di riqualificazione in otto incroci cittadini. Il progetto, che punta a migliorare la sicurezza di carreggiate, marciapiedi e attraversamenti pedonali, è stato approvato martedì 3 marzo dalla Giunta Comunale di Torno su proposta dell'assessora alla.