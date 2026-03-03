Strada statale 121 corsie ristrette per interventi sull' elettrodotto

Dal 9 al 26 marzo, tra le 7 e le 19, esclusi i festivi, lungo la strada statale 121

Dal 9 al 26 marzo, nella fascia oraria dalle 7 alle 19, a esclusione dei giorni festivi, lungo la strada statale 121 "Catanese" verranno ristrette entrambe le corsie di marcia delle due carreggiate (sia direzione Palermo, sia direzione Catania fra i km 8,500 e 8,600. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che tale limitazione si rende necessaria per consentire a Terna, tramite l'impresa esecutrice Elettrowit, di effettuare alcuni interventi sull'elettrodotto. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Belpasso, schianto tra due auto sulla strada statale 121: ci sono dei feritiIncidente stradale sulla Strada Statale 121 in territorio di Belpasso in direzione Adrano.

Cedimento sulla Statale della Valsugana: strada chiusa in entrambe le corsieNella mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio, si è verificato un cedimento del fondo stradale lungo la SS47 della Valsugana, in località San...