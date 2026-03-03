A Colle si preparano lavori sulla Strada delle Lellere, con un investimento di circa 700mila euro. I cantieri coinvolgeranno circa 700 metri di strada, segnando l’inizio di un intervento importante sulla viabilità del territorio. La riqualificazione, prevista a breve, interesserà una delle arterie principali del paese e si inserisce in un intervento più ampio di miglioramento infrastrutturale.

A Colle sta per aprirsi una stagione di cantieri e con essa una nuova pagina per la viabilità locale. È ormai imminente l’avvio dei lavori di rifacimento della Strada delle Lellere, intervento che supera i 700mila euro e che ambisce, con legittima solennità, a restituire dignità e funzionalità a un’arteria ritenuta strategica per l’intero comprensorio. Dopo cinque mesi dall’affidamento della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori, l’iter amministrativo esce finalmente dai corridoi della burocrazia per tradursi in operatività concreta: ruspe e transenne si apprestano a diventare i nuovi protagonisti di un tratto viario che, da tempo, reclamava attenzioni non più procrastinabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strada delle Lellere. Lavori da 700mila euro

