STMicroelectronics ha annunciato che il sito di Agrate Brianza continuerà a essere un punto chiave per le sue attività, senza modifiche significative alla sua struttura attuale. L’azienda ha comunicato che il sito manterrà il suo ruolo centrale all’interno del gruppo, senza indicare piani di chiusura o riorganizzazione immediata. La decisione riguarda le strategie future dell’azienda nel settore dei semiconduttori.

La presentazione del piano di sviluppo da qui al 2034 e il progetto di 250 assunzioni nell'altro fiore all'occhiello dell'azienda (ma non in Brianza) Nel futuro della STMicroelectronics il sito di Agrate Brianza continuerà a mantenere un ruolo centrale. Quello che da sempre il colosso dei microprocessori definisce il fiore all’occhiello in Italia (ma anche all’estero) continuerà a vantare quel ruolo chiave che nel corso degli anni ha sempre mantenuto. È la stessa azienda che lo precisa, in una nota diffusa nel primo pomeriggio di martedì 3 marzo dopo l’incontro il giorno prima a Milano in Regione Lombardia. Un incontro che aveva portato alla notizia dello slittamento di un anno della chiusura dell’impianto AG8 e dell’impianto EWS, previste rispettivamente per il terzo trimestre 2026 e il quarto trimestre 2026. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

St Microelectronics, Guidesi (Lombardia): “Azienda investa e valorizzi sito strategico Agrate Brianza”(Adnkronos) – “Per noi ST Microelectronics è un’azienda strategica e la visita di oggi ha confermato pienamente le nostre convinzioni.

Una raccolta di contenuti su Agrate Brianza

Discussioni sull' argomento STMicroelectronics: l'azienda spiega come sarà il futuro del sito di Agrate Brianza; STMicroelectronics: la chiusura del reparto slitta di un anno e l'azienda presenta il piano industriale.

STMicroelectronics: l'azienda spiega come sarà il futuro del sito di Agrate BrianzaLa presentazione del piano di sviluppo da qui al 2034 e il progetto di 250 assunzioni nell'altro fiore all'occhiello dell'azienda (ma non in Brianza) ... monzatoday.it

Il futuro industriale della Brianza passa da ST: come finirà la sfida dei posti di lavoro?Nuovo piano industriale per ST Agrate fino al 2034: slitta la chiusura di AG8, investimenti miliardari e confronto aperto sull’occupazione. monza-news.it

Greentire | Agrate Brianza facebook