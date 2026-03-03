Stefano De Martino tra Antonella Clerici e Maria De Filippi i capricci di Alba Parietti e la sua versione dei fatti e le canzoni di Vasco Rossi per Laura Pausini

Da vanityfair.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana, tra anticipazioni e retroscena, si parla di Stefano De Martino e il suo rapporto con Antonella Clerici e Maria De Filippi, delle richieste di Alba Parietti e della sua versione dei fatti, e delle canzoni di Vasco Rossi dedicate a Laura Pausini. La newsletter di Vanity offre tre fatti sorprendenti che non conoscevi, tutto in anteprima e senza filtri.

Sanremo 2027, De Martino tra Clerici e De Filippi Stefano De Martino è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. E ora, inevitabile, parte il toto-nome sulla donna che potrebbe affiancarlo sul palco dell’Teatro Ariston. In pole position si mormora Antonella Clerici, volto rassicurante e amatissimo dal pubblico. Ma tra i corridoi televisivi prende quota anche Maria De Filippi, la regina che lo ha visto nascere ad Amici e ne ha accompagnato l’ascesa. Se così fosse, sarebbe più di una co-conduzione: un cerchio che si chiude. I capricci di Alba Parietti al Festival Alba Parietti ha fatto molto più che l’inviata. Ha fatto la diva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

stefano de martino tra antonella clerici e maria de filippi i capricci di alba parietti e la sua versione dei fatti e le canzoni di vasco rossi per laura pausini
© Vanityfair.it - Stefano De Martino tra Antonella Clerici e Maria De Filippi, i capricci di Alba Parietti (e la sua versione dei fatti) e le canzoni di Vasco Rossi per Laura Pausini

Stefano De Martino tra Antonella Clerici e Maria De Filippi, i capricci di Alba Parietti e le canzoni di Vasco Rossi per Laura PausiniSanremo 2027, De Martino tra Clerici e De Filippi Stefano De Martino è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.

Vincenzo De Lucia a Sanremo 2026: chi è l'imitatore di Laura Pausini e Maria De FilippiNella terza serata del Festival di Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia torna sul palco dell’Ariston con la sua ironia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stefano De Martino

Temi più discussi: Il passaggio di consegne: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027; Nella finale del Festival Carlo Conti investirà Stefano De Martino come suo erede per Sanremo 2027?; L'annuncio ufficiale: Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027; Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, il golden boy Rai pronto a guidare il festival.

Stefano De Martino lavora al nuovo Sanremo: il primo 30enne alla guida del Festival e il contratto da otto milioni annui per rivoluzionarloIl passaggio di consegne tra vecchio e nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo è avvenuto sabato sul palco dell’Ariston. Una novità assoluta per la storia del Festival, con la Rai che si era ... ilriformista.it

stefano de martino stefano de martino traStefano De Martino alla guida di Sanremo 2027: dal palco dell’Ariston la nuova eraStefano De Martino è il nuovo volto designato per Sanremo 2027: l’investitura in diretta, le «benedizioni» e la proposta di un percorso che unisce tv, teatro e ricerca storica sul Festival ... notizie.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.