stefano de martino tra antonella clerici e maria de filippi i capricci di alba parietti e la sua versione dei fatti e le canzoni di vasco rossi per laura pausini

Sanremo 2027, De Martino tra Clerici e De Filippi Stefano De Martino è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. E ora, inevitabile, parte il toto-nome sulla donna che potrebbe affiancarlo sul palco dell'Teatro Ariston. In pole position si mormora Antonella Clerici, volto rassicurante e amatissimo dal pubblico. Ma tra i corridoi televisivi prende quota anche Maria De Filippi, la regina che lo ha visto nascere ad Amici e ne ha accompagnato l'ascesa. Se così fosse, sarebbe più di una co-conduzione: un cerchio che si chiude. I capricci di Alba Parietti al Festival Alba Parietti ha fatto molto più che l'inviata. Ha fatto la diva.

Stefano De Martino tra Antonella Clerici e Maria De Filippi, i capricci di Alba Parietti e le canzoni di Vasco Rossi per Laura PausiniSanremo 2027, De Martino tra Clerici e De Filippi Stefano De Martino è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.

Vincenzo De Lucia a Sanremo 2026: chi è l'imitatore di Laura Pausini e Maria De FilippiNella terza serata del Festival di Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia torna sul palco dell’Ariston con la sua ironia.

Stefano De Martino lavora al nuovo Sanremo: il primo 30enne alla guida del Festival e il contratto da otto milioni annui per rivoluzionarloIl passaggio di consegne tra vecchio e nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo è avvenuto sabato sul palco dell’Ariston. Una novità assoluta per la storia del Festival, con la Rai che si era ... ilriformista.it

Stefano De Martino alla guida di Sanremo 2027: dal palco dell’Ariston la nuova eraStefano De Martino è il nuovo volto designato per Sanremo 2027: l’investitura in diretta, le «benedizioni» e la proposta di un percorso che unisce tv, teatro e ricerca storica sul Festival ... notizie.it

È entrato in punta di piedi… ma è rimasto nel cuore di tutti. Stefano De Martino non è solo un volto della televisione. È diventato una presenza familiare, uno di quelli che quando accendi la TV ti fa sentire a casa. Con il suo sorriso sincero, l’ironia elegante - facebook.com facebook

Stefano De Martino, al Tg1, ha commentato l’annuncio sarà il conduttore e direttore artistico del Sanremo 2027. In diretta ha ripetuto di sentirsi onorato e commosso per l’incarico, ringraziando Carlo Conti per l’opportunità e la fiducia, ricordando le parole ch x.com